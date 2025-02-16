مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ينطلق الثلاثاء بمشاركة نخبة فرسان العالم

تنطلق فعاليات النسخة الـ 18 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم الثلاثاء المقبل بمشاركة نخبة من فرسان الإمارات والعالم في سباقات القدرة.

يعد المهرجان من بين أعرق وأقوى المنافسات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم السابقين في سباقات القدرة، وأحد أكبر الداعمين لرياضة الفروسية حول العالم.

يقام المهرجان على مدار 5 أيام، ويتألف من 4 سباقات مختلفة أولها سباق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، وينطلق يوم الثلاثاء المقبل يلي تحدي السيدات سباق الاسطبلات الخاصة الممتد لمسافة 101 كلم، يوم الأربعاء المقبل قبل انطلاق كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، يوم الخميس.

وتبلغ الإثارة ذروتها يوم 22 فبراير، عندما يختتم المهرجان بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية طيران الإمارات لمسافة 160 كلم ويهدف إلى اختبار مهارة وقدرة كل من الجواد وفارسه، ويستقطب السباق أفضل وأقوى الخيول والفرسان على مستوى العالم لاغتنام فرصة الفوز بجوائز قيمة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة أحد أقوى وأهم الفعاليات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة وتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه ورؤيته التي تنير الطريق للعمل مؤكدا أن سموه الداعم الأبرز لسباقات القدرة.

ونوه إلى أن المهرجان شهد نمواً هائلاً وحقق نجاحات كبيرة على مر السنين ونجح في بلوغ مستويات جديدة من القوة والمنافسة العالمية بين الاسطبلات والفرسان من مختلف الدول.

من جانبه قال أحمد راشد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية إن التخطيط بدقة والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالتنظيم من قبل نادي دبي للفروسية من بين أهم أسباب نجاح المهرجان وعبر عن التطلع إلى إخراج نسخة جديدة مميزة هذا العام مؤكدا أن المهرجان يتطور عاما بعد عام وشدد على السعى لتقديم النسخة الـ 18 بأفضل وأبهى حلة لحدث مرموق يحمل اسم فارس العرب، أحد أبرز وأهم الشخصيات الداعمة لرياضة القدرة في الدولة وحول العالم.

وأضاف الكعبي أن فريقنا عمل بجهد لضمان أن تبقى هذه النسخة من المهرجان في ذاكرة الجمهور والمشاركين على حد سواء، وعبر عن التطلع إلى الترحيب بالجميع في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم لمتابعة السباقات الأربعة، وعلى رأسها السباق الختامي وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.