بطولة الإمارات للمواي تاي.. 824 مقاتلاً في 225 نزالاً

انطلقت أمس الجمعة في "سبيس 42 أرينا" بأبوظبي منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي التي تشهد مشاركة هي الأكبر من نوعها في المسابقات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ على مدار الموسم الرياضي.

وشهد افتتاح البطولة إقامة 225 نزالاً موزعين على 4 حلبات، حيث تحظى البطولة بمشاركة 824 مقاتلاً يمثلون 61 نادياً على مستوى الدولة بجانب أندية خارجية من أوزبكستان ، والمغرب، والعراق، ولبنان ، والجزائر، وفلسطين، وليبيا وتونس، ويشرف على إدارة تحكيم نزالاتها 60 حكماً، فيما وصل عدد المدربين المشرفين على الأندية المشاركة 183 مدرباً.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر 8 سنوات وحتى 23 عاماً، موزعين على مختلف الأوزان في كل فئة عمرية، وشهد اليوم الأول منافسات الأدوار التأهيلية، في حين تختتم منافسات البطولة بالدور النهائي الذي يقام يوم غد الأحد ويشمل مراسم تتويج الأبطال والفائزين.

وتأتي البطولة في إطار أجندة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ الطامحة لمواصلة دعم مسيرة اللعبة بتوفير المزيد من الفرص لاكتشاف المواهب وتطوير مهاراتهم ايذانا للانضمام للمنتخبات في مختلف الفئات والمراحل العمرية.