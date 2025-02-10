«أبوظبي» يحرز لقب كأس الإمارات الدولية للبولو

أحرز فريق «أبوظبي بولو» لقب بطولة الإمارات الدولية السنوية الـ24 بفوزه في المباراة النهائية، أول من أمس، على فريق بن دري بنتيجة 12-10.

وأقيمت البطولة، التي نظمها نادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمشاركة ستة فرق على مستوى النخبة.

وشهد الحفل الختامي تتويج فريق «لامار» بلقب الترضية بعد فوزه على فريق «الباشا» بنتيجة 5.5 مقابل 5، في مواجهة قوية حسمت في آخر 30 ثانية.

وتوج الفائزين نائب رئيس مجلس إدارة النادي، سعيد المنصوري، والعضو المنتدب المدير التنفيذي، خالد المرزوقي، وحصد لاعب فريق أبوظبي بولو باوتيستا بيلو لقب هداف البطولة برصيد 29 هدفاً.