ضعف

وصف مراقبون غياب النقل التلفزيوني للمباريات الأخيرة في دوري الدرجة الأولى في الفترة الماضية، بأنه أضعف المسابقة، وقلل من أهميتها وأعادها إلى الوراء.

نتائج

استغرب إداري سابق، في إحدى الرياضات الفردية، عدم تحقيق اللاعبين نتائج إيجابية خلال المشاركات الأخيرة في البطولات الدولية، على الرغم من الوعود التي أطلقتها إدارة الاتحاد قبل الانتخابات الأخيرة بتحقيق إنجازات عديدة.

حارس

عبر حارس مرمى يلعب في نادٍ بدوري الدرجة الأولى لمقربين منه، عن استيائه من عدم حصوله على فرصة لخوض المباريات الرسمية، على الرغم من وجوده مع الفريق منذ موسمين، مؤكّداً لهم أن استبعاده تسبب في تراجع مستواه.

مديح

استغرب جمهور نادٍ في دوري المحترفين، من تصريحات المدرب الجديد التي أكّد فيها أن المدرب الذي كان يقود الفريق قبله والمقال أخيراً كان مميزاً، وأن النادي خسره، وأن طريقة إقالة المدرب السابق تضع ضغوطاً عليه.

تفاوض

أبلغ مدرب - مقال حديثاً في دوري الدرجة الأولى - إدارة النادي بعدم رغبته في التفاوض حول قيمة الشرط الجزائي في عقده، مؤكّداً لها أنه غير مسؤول عن النتائج المتواضعة للفريق.

إيجابية

اشترط مدرب أجنبي لنادٍ محترف وجود المنسق الإعلامي للنادي في أي مقابلة يجريها، مؤكّداً أن وجود المنسق الإعلامي يمنحه الثقة عند التحدث مع وسائل الإعلام.

اكتشاف

وصف متابعون لدوري الدرجة الأولى نجاح مدرب الفجيرة الفرنسي ألكسندر توريس في قيادة الفريق لصدارة الدوري، بأنه يعكس نجاحه في القراءة الفنية الصحيحة لإمكانات لاعبيه.

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