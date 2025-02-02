طلال شفيلي يتأهل لربع نهائي باريس«غراند سلام للجودو»

تأهل طلال شفيلي لاعب منتخبنا الوطني للجودو «وزن تحت 81 كجم» إلى الدور ربع النهائي في بطولة باريس «غراند سلام»، بعد فوزه على القبرصي أوديسيوس جورجا في دور الـ 16.

ونافست اللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم» على الميدالية البرونزية، قبل أن تتعرض للخسارة أمام بطلة كوسوفو ديستريا كراسنيكي في «دور الترضية»، إثر نتائج مميزة في الأدوار التمهيدية بتفوقها على الفرنسية ليا بيريز، والهولندية فان ناموي، لتحتل المركز الخامس في الترتيب العام محققة العديد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد 2028.

وشهدت منافسات الأوزان الخفيفة والمتوسطة خسارة اللاعب كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، أمام بطل إيطاليا لومباردو مانويل في دور الـ 32، بعد تفوقه على لاعب إيرلندا جوشوا غرين في دور الـ 64.

كما خسر اللاعب ناجي كأزيبك «وزن تحت 66 كجم»، أمام بطل اليابان تايكوه فوجي بـ «الاسكور الذهبي»، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، بالنقاط أمام البرتغالي أوتاري في دور الـ 16، بعد فوزه على الفرنسي بنيامين إكسوس في دور الـ 32.