"ملتقى الشارقة الدولي" لقوى المعاقين الأحد المقبل

كشفت اللجنة المنظمة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، تفاصيل النسخة الـ 13، التي تنطلق الرابع من فبراير المقبل، بمشاركة 16 دولة.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الإثنين، في فندق سنترو بالشارقة، وحضره كل من رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية محمد فاضل الهاملي، ورئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور خالد عمر المدفع، ورئيس مجلس إدارة نادبي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس اتحاد غرب آسيا للمعاقين عبدالرزاق بالرشيد، والمدير التنفيذي لنادي العين للمعاقين سيف النعيمي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور خالد عمر المدفع، عن جاهزية النادي لاستضافة الحدث، وقال: "بدأت الوفود المشاركة بالوصول، والجهوزية على اتمها لاستضافة نسخة استثنائية جديدة من الملتقى الذي اصبح علامة فارقة على صعيد المنافسات لألعاب القوى للمعاقين".

و اعرب الدكتور خالد عمر المدفع عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه الكبير و اشرافهم المباشر على ملتقى الشارقة الدولي كما وجه شكره لكل الجهات الرعاية و وسائل الاعلام التي كانت شريكة و لاتزال في انجاح هذا الحدث الرياضي الذي ينطلق في الثاني من فبراير ويمتد حتى الرابع من الشهر ذاته.

و قال رئيس اللجنة الفنية بنادي الثقة البطل البارالمبي السابق محمد القايد ان الحدث فرصة هامة لإبراز عدد من المواهب، خصوصاً أن الملتقى يضم 70 فعالية متنوعة.

وأوضح: "تم حتى الآن تسجيل 181 لاعباً، والعدد قابل للزيادة، ونعتقد أن حجم المشاركة نوعي في هذه النسخة عطفاً وسط مشاركة كبار المصنفين على العالم".