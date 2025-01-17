«أبوظبي لالتقاط الأوتاد» تنطلق 23 يناير

اعتمد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق إقامة منافسات بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد، يوم 23 يناير الجاري، في أكاديمية بوذيب.

وأعلن قسم التقاط الأوتاد في الاتحاد، تمديد إجراءات التسجيل للمشاركة في البطولة حتى نصف ساعة من انطلاق المنافسات، لتتسنى فرصة المشاركة لأكبر عدد من الفرسان، وفق الشروط المعلنة للبطولات المقررة في الموسم الحالي، تمهيداً لاعتماد القائمة الرسمية للبطولة.

وأكد رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية، راشد المزروعي، أن بطولات الموسم الجاري شهدت مشاركة كبيرة في كل من أبوظبي ودبي، وتنافساً قوياً يعكس أفضل مؤشرات التطوّر الذي حققته اللعبة.