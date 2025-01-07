5 ملايين درهم جوائز مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

أعلن نادي دبي للفروسية عن تفاصيل النسخة الـ17 من مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الذي يشهد إقامة أربعة سباقات متضمنة السباق الرئيس على لقب الكأس الذي يقام في الختام برعاية شركة «إعمار».

ويعد المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إحدى أبرز فعاليات القدرة بروزنامة الموسم، ويتضمن سباقات لمختلف الفئات.

وذكر النادي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، أن السباق الرئيس على لقب كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً (مفتوح) في ختام المهرجان، سيقام السبت المقبل، بينما ينطلق المهرجان اليوم بإقامة كأس ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كيلومتر، ويليه غداً سباق ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر، ويقام، بعد غدٍ سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات الأربعة بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز الخمسة ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأول حتى الـ17 في سباقي السيدات واليمامة، وتوزع الجوائز المالية في سباق الإسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الـ30.

ويأتي المهرجان احتفاء بارتباط ودعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي ظل يقدمها سموه لهذه الرياضة، سيراً على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشهدت النسخة الماضية من المهرجان تتويج الفارس، سيف أحمد المزروعي، باللقب في نسخته الـ16، ليهدي إسطبلات (إم آر إم) المركز الأول على صهوة «ماجيك جلين تورك»، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:05:26 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 29.09 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري، على صهوة «كاستلبار كروسير» لإسطبلات (إف 3) وحقق 4:05:51 ساعات، وتلاه في المركز الثالث الفارس راشد سعيد ملهوف على صهوة «دونكان» لإسطبلات (إم 7) بزمن قدره 4:06:26 ساعات.

ووجه نائب مدير نادي دبي للفروسية، أحمد الكعبي، الشكر إلى أصحاب السمو الشيوخ على دعمهم اللامحدود لصناعة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص، وقال في المؤتمر الصحافي: «يعد مهرجان ولي عهد دبي للقدرة حدثاً مهماً في عالم القدرة لارتباطه باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما يشغل مكانةً مرموقة ورفيعة الدرجة في البرنامج الدولي لسباقات القدرة، ونتطلع لاستضافة النسخة الـ17 من المهرجان، ونحن على يقين من أنها ستكون واحدة من أفضل نسخ المهرجان، حيث يعمل جميع أفراد الفريق بجهد لإخراج حدث يليق بمكانته».

مواعيد السباقات

سباق السيدات (101 كيلومتر): اليوم.

سباق الإسطبلات الخاصة (101 كيلومتر): غداً.

كأس اليمامة للأفراس (120 كلم): بعد غد.

السباق الرئيس (مسافة 120 كيلومتراً): السبت المقبل.