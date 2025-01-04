300 فارس يتنافسون في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

انطلقت أول من أمس، منافسات النسخة الـ12 من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وتستمر حتى يوم غدٍ في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة، يتنافسون على جوائز قدرها 800 ألف درهم.

وتُقام منافسات البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وحقق الفارس محمد غانم الهاجري المركز الأول، في اليوم الافتتاحي للبطولة، بعدما قدم أداءً مثالياً بلا أخطاء، في منافسة شهدت إقصاء 15 فارساً، وانسحاب اثنين.

كما شهدت المنافسات مشاركة 75 فارساً في فئة الجولتين الخاصتين «CSI2»، وتمكن الفارس محمد أسامة الزبيبي على صهوة جواده من إحراز المركز الأول بأداء متميز دون أي خطأ في الجولتين.

من جانبه، حقق الفارس الإماراتي المحترف عمر عبدالعزيز المرزوقي الفوز في مسابقة الجولة الواحدة ضد الساعة، ضمن مسار حواجز بارتفاع 140 سم بسرعة 350 متراً في الدقيقة.

كما شهدت فئة الجولتين الخاصتين «CSIYH1» مشاركة الخيول التي تراوح أعمارها بين خمس وست سنوات، وتألق الجواد سيلينا 235 من الإمارات «6 سنوات» بعدما قدم أداءً قوياً، بعدما تخطى الحواجز التي بلغ ارتفاعها 110 - 115 سم دون أي أخطاء.

وفي فئة الجولتين الخاصتين «CSICh-A» تمكن الفارس خالد أحمد خليفة العيالي المهيري من اجتياز الحواجز البالغ ارتفاعها 105 سم، بعد عبور خط النهاية خلال 25.88 ثانية.

كما شهدت فئة الجولتين الخاصتين «CSIJ-A» انطلاقة قوية للفارس مبخوت عويضة الكربي عبر المسار، وبفضل الأداء المميز، والقدرة على اجتياز الحواجز بانسيابية، نال المركز الأول.

. الفارس محمد الهاجري حصل على المركز الأول في اليوم الافتتاحي، في منافسة شهدت إقصاء 15 فارساً، وانسحاب اثنين.