الكويت يستهدف كسر عقدة 26 عاماً أمام عُمان

يخوض منتخب الكويت مواجهة قوية في افتتاح كأس الخليج الـ26 بملاقاته منتخب عُمان، في التاسعة مساء اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الإمارات وقطر.

ويستهدف المنتخب الكويتي كسر عقدة تاريخية أمام المنتخب العماني، حيث لم يحقق الفوز عليه منذ 26 عاماً، وتحديداً منذ «خليجي 14» في البحرين بخمسة أهداف دون رد، في التاسع من نوفمبر 1998، قبل أن تشهد المباريات التالية تفوقاً كاسحاً لمنتخب عُمان الذي حقق الفوز في 10 مباريات. وتعادل المنتخبان في خمس مباريات.

وحقق «الأحمر» الفوز في آخر سبع مباريات جمعت المنتخبين بنتائج: هدف دون رد ودياً، وهدفين دون رد في بطولة غرب آسيا، و5-0 في «خليجي 22» و1-0 في «خليجي 23» و2-1 في «خليجي 24»، وهدف دون رد في كأس أمم آسيا 2015، وآخر مباراة جمعتهما في تصفيات كأس العالم 2026 تفوق فيها منتخب عُمان بأربعة أهداف دون رد في أكتوبر الماضي.

ويسعى منتخب الكويت إلى الاستفادة من خوض البطولة على أرضه وأمام جمهوره لتعزيز رقمه القياسي التاريخي، بحصوله على لقب البطولة 10 مرات كأكثر المنتخبات تتويجاً باللقب.

وسيكون المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أمام فرصة تاريخية في حال استطاع قيادة الفريق إلى منصات التتويج مجدداً نحو اللقب الـ11 في تاريخ البطولة.

ويتميز المدرب الأرجنتيني بأنه استعان بعدد من المواهب الشابة، مثل يوسف ماجد، وسلمان العوضي، ومعاذ الأصيمع، كما أعاد المخضرم يوسف ناصر للتوهج من جديد، والحارس خالد الرشيدي بعد غياب سنوات طويلة.

وفي المقابل، يبحث منتخب عُمان عن لقبه الثالث في النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي رغم صعوبة المهمة، أمام منتخبات المجموعة الأولى.

وحصد منتخب عُمان وصافة «خليجي 25»، بعد فوزه باللقب مرتين من قبل في نسختي 2009 و2017، بينما يبحث الفريق بقيادة مدربه رشيد جابر عن اللقب الثالث في البطولة، وفي الأرض نفسها التي حصد من خلالها لقبه الثاني.

ويخوض منتخب عُمان البطولة في غياب مهاجمه محسن الغساني بعد رفض فريقه بانكوك التايلاندي انضمامه.

ويحمل فايز الرشيدي شارة قيادة منتخب عُمان، ويعد عبدالرحمن المشيفري جناح السيب العماني وزميله جميل اليحمدي من أبرز لاعبي الفريق، إذ تبلغ القيمة السوقية لكل واحد منهما 500 ألف يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في انتقالات اللاعبين، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب عُمان بشكل عام نحو ثمانية ملايين يورو.