«الفنون القتالية المختلطة» تنطلق في دبي السبت بمشاركة 100 لاعب

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، انطلاق النسخة التاسعة من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، يوم السبت المقبل، في نادي النصر في دبي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وتهدف البطولة إلى توفير بيئة تنافسية قوية، تُسهم في تطوير مهارات اللاعبين وصقل قدراتهم، عبر مواجهة أفضل اللاعبين على الساحة المحلية.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، محمد الظاهري، أهمية البطولة التي يأتي تنظيمها ضمن استراتيجية الاتحاد والتي تهدف للتركيز على المواهب الصاعدة، وبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة واستكمال مسيرة الإنجازات في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وأضاف: «البطولة ترسّخ الشراكة الفاعلة بين الاتحاد والأندية، لتأهيل اللاعبين وإعدادهم وفق أعلى المعايير، وتجسد تلك الجهود الرؤية الواضحة لاستشراف مستقبل رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتعزيز مكانة الدولة وجهة رائدة لتطوير وصناعة الأبطال».

من جانبه، أكد لاعب أكاديمية «تيم نوجيرا دبي»، منصور الزعابي (16 عاماً)، الذي ينافس في وزن 56 كغم، أن البطولة تمثل تجربة مهمة بالنسبة له ولزملائه، لاختبار مهاراتهم من خلال مواجهة منافسين يتمتعون بمستوى عالٍ من الأداء، مشيراً إلى أن هذه النزالات القوية تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.