إفتتاح أكبر معهد للياقة البدنية في العالم بدبي

افتتحت شركة أوكسجين القابضة، أحدث فروعها الخاصة باللياقة البدنية وذلك في منطقة الخوانيج بدبي الذي يعد الأكبر في العالم من ناحية المساحات والأجهزة والخدمات التي يقدمها.

وتبلغ مساحة المعهد 100 ألف قدم مربع، ويضم أكثر من 1000 جهاز من أجهزة تقوية القلب وبناء العضلات واللياقة البدنية والتحمل وبناء الأجسام وغيرها من التخصصات الدقيقة التي يوفرها المعهد لزواره والمتدربين فيه، وسيكون مفتوحا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة يوميا دون توقف.

حضر افتتاح معهد أوكسجين في الخوانيج، معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وبدر بودي رئيس مجلس إدارة أوكسجين القابضة، وعادل آل علي مدير عام أوكسجين الإمارات.

كما حضر الافتتاح، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من العاملين في مجال اللياقة البدنية.

ويعد معهد أوكسجين في الخوانيج بدبي هو الأحدث والأكبر بين فروع الشركة الرائدة والتي تمتلك 9 فروع في دولة الكويت وفرع في الرياض وفرع آخر بأبوظبي.