دبي تستضيف كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم

تستضيف دبي اليوم اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة، بمشاركة ممثلي جميع الدول الأعضاء، في أكبر تجمع دولي ينظمه الاتحاد، وسيتم خلال الحدث الكشف عن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لعام 2025.

ويُقام الكونغرس بتنظيم اتحاد الإمارات للملاكمة، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في تأكيد جديد على مكانة الإمارات وجهة مفضلة لاستضافة أبرز الاجتماعات والفعاليات الدولية.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة محاور أساسية تتعلق بمشروعات الاتحاد المستقبلية، والقوانين الجديدة، وسبل تطوير رياضة الملاكمة عالمياً.

كما يُعد فرصة لتقييم الأداء وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية.

الجدير بالذكر، أن الكونغرس العالمي للملاكمة حدث سنوي تنظمه المنظمة الدولية، ويهدف إلى جمع رؤساء الاتحادات من مختلف أنحاء العالم، لبحث سبل النهوض بالرياضة واعتماد استراتيجياتها المستقبلية.