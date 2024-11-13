حمدان بن محمد يشهد «خلوة دبي للرياضة»

في ضوء توجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الإمارات في المركز الأول في كل المبادرات وجميع المجالات، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ووسيلة لإسعاد المجتمع والاهتمام بالصحة، زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، «خلوة دبي للرياضة»، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وثمّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة مجلس دبي الرياضي بتنظيم هذه «الخلوة»، مؤكداً سموّه على أهمية الخروج بتوصيات ومبادرات تتناسب مع تنامي دور الرياضة في المجتمع على المستويين التنافسي والمجتمعي، وكذلك على المستوى الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل جديدة، واستضافة أحداث وفعاليات كبرى على مدار العام، وشدد سموّه على أهمية صناعة الأبطال، واعتلاء منصات التتويج في البطولات المحلية والقارية والدولية.

وقال سموّه إن «خلوة دبي للرياضة» تعكس مكانة الرياضة في مجتمع دبي، في ضوء ما توليه القيادة الرشيدة من دعم للرياضة، وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها، وما أثمره هذا الحرص من تحقيق النمو والإنجازات والتطور لهذا القطاع الحيوي، وتوفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً سموه إلى أن «الخلوة» تتماشى مع الأهداف التي يتم العمل لإنجازها ترجمةً للدعم والرعاية والاهتمام الكبير، التي يحظى بها القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، وأن تكامل آراء المختصين والخبراء يسهم في رسم مستقبل القطاع الرياضي.

وتجوّل سموّه، يرافقه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بين المشاركين في «الخلوة» التي نظمها مجلس دبي الرياضي في متحف المستقبل، تحت شعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى»، الذين يمثلون تنوعاً واسعاً من الجنسيات والتخصصات، ويمتلكون خبرات كبيرة في مختلف مجالات العمل الرياضي، حيث حرص سموه على تجاذب أطراف الحديث مع المشاركين في مناقشات «الخلوة»، والاستماع إلى طروحاتهم، حيث عبّر لهم عن تقديره لمشاركتهم في «الخلوة»، سعياً للوصول إلى مستقبل أفضل للرياضة في دبي ودولة الإمارات والعالم بصورة عامة.

مبادرة «سفراء دبي للرياضة»

والتقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سفراء دبي للرياضة» من نجوم الرياضة العربية والعالمية المشاركين في «الخلوة»، وعبّر سموه للرياضيين عن تقديره لمشاركتهم في النقاش، وجهودهم في تعزيز مكانة الرياضة في دبي، وأكد لهم أن الرياضة رغم كونها ساحة للتنافس إلا أنها تجمع الرياضيين على قيم نبيلة، قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية والسعادة والتعارف والتعاون، وغيرها من القيم التي نحرص على أن تكون سائدة في جميع المحافل الرياضية، وأن توحد الرياضيين في كل البطولات.

وتضم «سفراء دبي للرياضة»: أسطورة فنون القتال المختلط بطل العالم الروسي، حبيب نور محمدوف، والقائد السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم ونجم أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا سابقاً، الفرنسي باتريس ايفرا، ونجم المنتخب اللبناني، فادي الخطيب، الذي شارك مرات عدة في كأس العالم لكرة السلة.

كما شارك في «الخلوة» من «سفراء دبي للرياضة»: نجمة التنس الهندية العالمية، سانيا ميرزا، وقائد المنتخب الهندي للكريكت سابقاً وبطل كأس العالم مرتين، هارباجان سينغ، والنجم باكاري سانيا، والنجم العراقي نشأت أكرم.

حضر «الخلوة» وزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، عمر سلطان العلماء، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، عبدالله البسطي.

كما شارك في «الخلوة» الحكم المونديالي السابق، علي بوجسيم، وقائد منتخب الإمارات سابقاً، إسماعيل مطر، وبطل العالم في الزوارق السريعة سابقاً، خلفان حارب، ورؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في دبي، ومسؤولو الأكاديميات ومراكز التدريب ومراكز انتقاء المواهب العاملة في دبي.

كما شارك في «خلوة دبي للرياضة» 100 من نخبة المختصين، يتقدمهم وزراء وقيادات ومديرو عموم الدوائر الحكومية المحلية، وعدد من صنّاع القرار في مختلف جوانب العمل الرياضي، ونجوم الرياضة العالمية الذين يقيمون في دبي ويعملون فيها.

قوة ناعمة

وانطلقت أعمال «الخلوة» بكلمة لنائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بالهول، تحدث فيها عن الرياضة وأهميتها للأفراد والدول والمدن، وقدرتها على التأثير في المجتمع إيجابياً، سواء كانت الممارسة على مستوى الرياضات المجتمعية أو الاحترافية أو من أجل الصحة والنشاط لممارسيها، أو رغبتهم في حضور الفعاليات والبطولات، أو كونها قوة ناعمة للدول، ومسهماً في الاقتصاد، وغيرها من المجالات.

كما تضمنت «الخلوة» جلستين حواريتين، حملت الأولى عنوان «قوة الرياضة.. تأثير يتجاوز حدود الملعب»، وتحدث فيها وزير الرياضة، أحمد بالهول الفلاسي، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري، والمدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بوحميد، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، أحمد بن بيات، ومالك فريق دبي لكرة السلة، عبدالله سعيد النابودة.

وحملت الجلسة الثانية عنوان «دبي: أرض المواهب.. نحو مستقبل واعد»، وتحدث فيها أسطورة فنون القتال المختلط، الروسي حبيب نور محمدوف، والفرنسي باتريس ايفرا، وفادي الخطيب، وسانيا ميرزا، وهارباجان سينغ.

وتم توزيع المشاركين الـ100 في «الخلوة» على مجموعات عمل، تضم كل واحدة منها مختصين في المجالات ذات العلاقة بكل محور من المحاور الستة.

حمدان بن محمد:

. بدعم القيادة الرشيدة.. القطاع الرياضي يواصل مسيرة النمو والإنجازات والتطور.

. «خلوة دبي للرياضة» تعكس مكانة الرياضة في دبي وحرصها على تشجيع المجتمع على ممارستها.