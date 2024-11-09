وزارة الرياضة تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين عند تأسيس وإشهار الجهات

أصدرت وزارة الرياضة في دولة الإمارات بياناً صحافياً، أمس، أكدت فيه «ضرورة الالتزام بالإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، فيما يتعلق بتأسيس وإشهار الجهات الرياضية، وذلك بعد أن تناولت بعض القنوات الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي أخباراً وإعلانات حول تأسيس اتحادات رياضية جديدة، وإشهار وجودها دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة».

وشددت الوزارة في البيان، على أن «تجاوز الإجراءات واللوائح المنظمة لتأسيس الاتحادات الرياضية يُعد مخالفة للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة في دولة الإمارات، ونبهت سواء الأفراد أو الجهات التي تقوم بنشر هذه الأخبار المغلوطة، بأن ذلك من شأنه أن يعرّض الأطراف المعنية للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة أيضاً «أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة تقوم بنشر أو ترويج معلومات غير دقيقة أو مضللة فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية في الدولة».

وأضاف البيان «في هذا السياق، تدعو وزارة الرياضة جميع الراغبين في تأسيس اتحادات أو أندية رياضية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات وفقاً لقانون الرياضة واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة، لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وشفاف، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر الأخبار الرياضية، والتأكد من مصداقية المصادر المعتمدة لتفادي نشر أي معلومات قد تضر مصلحة الرياضة والمجتمع الرياضي في دولة الإمارات».