منتخب الجوجيتسو يحصد 9 ميداليات في ختام بطولة العالم للناشئين باليونان

نجح منتخب الإمارات للجوجيتسو للناشئين، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في حصد 9 ميداليات ملوّنة في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين تحت (14 عاما)، التي أختتمت أمس في اليونان، بمشاركة 27 دولة.

ضم المنتخب نخبة من الموهوبين، الذين يمثلون مستقبل اللعبة في الدولة وحقّق لاعبوه 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات، ما يعكس نجاح برامج الاتحاد في تطوير المهارات وصقل القدرات، وحرصه على الاستثمار في الأجيال الصاعدة.

وقال العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن أداء المنتخب الوطني في كأس العالم للجوجيتسو للناشئين يعكس الأسس الراسخة التي يستند إليها مستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة بعدما نجح اللاعبون في إظهار مهارات استثنائية وروحا تنافسية عالية، وأداء رفيعا يؤكد فعالية برامجنا التدريبية واستراتيجياتنا في تطوير المواهب الناشئة.

وأضاف: «هذا الإنجاز يعد ثمرة دعم القيادة الرشيدة، ومؤشرا واعدا للآفاق التي تطمح رياضتنا إلى بلوغها في الأعوام المقبلة، مؤكدا الثقة في أن هذا الجيل من الأبطال سيقود مسيرة إنجازات الوطن خلال العقد المقبل».

وتمكّن منتخبنا الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، من المحافظة على لقب بطولة العالم للجوجيتسو لفئة الكبار للعام الخامس على التوالي، خلال المنافسات التي أقيمت بمدينة هيراكليون في اليونان في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الماضي، بعد أن نجح أبطاله بإحراز 9 ميداليات بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و4 ميداليات برونزية، إضافة إلى ميدالية ذهبية في فئة الباراجوجيتسو.

كما اختتم منتخبنا الوطني للجوجيتسو للشباب (تحت 16 و18 و21 عاما)، مشاركته في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب في اليونان، بإحراز 42 ميدالية ملوّنة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و13 فضية، و18 برونزية.