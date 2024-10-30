9000 لاعب يسجلون في «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عن إغلاق باب التسجيل في مختلف فئات المنافسات التي تستضيفها مبادلة أرينا في أبوظبي، خلال الفترة من السادس إلى 16 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تجاوز العدد المستهدف للمشاركين بأكثر من 1000 طلب.

وحققّت النسخة الـ16 من البطولة معدلات تسجيل قياسية غير مسبوقة في فئاتها المختلفة، حيث بلغ عدد اللاعبين المسجلين 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة حول العالم، وهو أعلى معدل مشاركة تشهده البطولة منذ انطلاقها عام 2009.

وكانت نسخة العام الماضي من البطولة شهدت مشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة، ما يعكس مكانتها العالمية الرائدة والمتنامية، باعتبارها المنصة الأبرز والأهم لنخبة اللاعبين من حول العالم.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، مدير البطولة محمد المرزوقي: «تؤكد أرقام التسجيل في النسخة الحالية أن أبوظبي تواصل نجاحها في جذب واستقطاب أفضل مواهب الجوجيتسو العالمية، والتزامها بتأسيس منصة رياضية رائدة، تدعم التميز، وتبرز قيمة الرياضة في بناء جسور التواصل بين الثقافات».

. نسخة العام الماضي من البطولة شهدت مشاركة 7000 لاعب ولاعبة.