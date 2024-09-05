اتحاد السباحة ينظم دورة تأهيل المدربين «الاسكا»

أعلن اتحاد الإمارات للسباحة عن تنظيم البرنامج الدولي لتأهيل المدربين لجمعية المدربين الامريكية للسباحة «الاسكا» وذلك مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، وشركة بروفيشنال للخدمات الرياضية خلال الفترة من 23-27 سبتمبر الحالي.

وتتناول الدورة مبادئ التدريب الرياضي، وتكنيك وطرق السباحات الأربعة، وفسيولوجيا التدريب الرياضي للسباحين، بجانب استعراض الدروس المستفادة من الالعاب الاولمبية الاخيرة في باريس 2024.

ويقدم الدورة الخبير والمحاضر الأمريكي «اتيبا وادي».