«دبي الدولية للقفز بالمظلات» تنطلق 28 نوفمبر

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أمس، أنه سيتم تنظيم بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، تحت رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من 28 نوفمبر المقبل إلى الخامس من ديسمبر 2024، في نادي «سكاي دايف» دبي بمنطقة الميناء السياحي، بمشاركة نخبة من أقوى منتخبات العالم.

وأكد الاتحاد أن البطولة ستقام بإشراف من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأن اللجنة المنظمة للحدث ستعقد اجتماعاً اليوم، برئاسة نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بفندق جولدن تيوليب ميديا، المقر الرسمي لإقامة الوفود المشاركة في البطولة، لبحث آخر المستجدات بشأن التحضير للبطولة.