منتخب الرماية ينضم إلى بعثة الإمارات في «بارالمبية باريس»

انضم منتخب الرماية، أمس، إلى بعثة الإمارات الموجودة في فرنسا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الـ17 (باريس 2024) التي تقام من 28 أغسطس الجاري إلى الثامن من سبتمبر المقبل.

وتشارك الإمارات بـ14 لاعباً في خمس رياضات هي: الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والدراجات، فيما تشهد الدورة مشاركة 4400 رياضي ورياضية يتنافسون في 23 رياضة.

ويضم منتخب الإمارات للرماية المشارك في الألعاب البارالمبية خمسة لاعبين ولاعبات هم: عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري، تحت قيادة الجهاز الفني المكوّن من المدربين محمد حسين وأحمد عبدالله.

ويستهل منتخب الرماية تدريباته اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري، موعد انطلاق أولى المنافسات في الدورة التي تتضمن خوض تصفيات ونهائي مسابقة 10 أمتار بندقية هوائي وقوف.