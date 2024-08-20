الإمارات تشارك بـ 13 لاعباً ولاعبة في الألعاب البارالمبية «باريس 2024»

تشارك رياضة الإمارات في منافسات النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» بـ13 لاعباً ولاعبة، في أربع رياضات، هي: الرماية، وألعاب القوى، والدراجات، والجودو، حيث تقام منافسات الدورة خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

ويتنافس لاعبو ولاعبات الإمارات ضمن 4400 رياضي ورياضية يشاركون في فعاليات الدورة، التي تتضمن 22 رياضة تقام منافساتها في 20 منشأة رياضية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتضم قائمة بعثة الإمارات المشاركة في الدورة سبعة لاعبين وست لاعبات، بمعدل خمسة لاعبين في الرماية، هم: عبدالله العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعائشة المهيري، وعائشة الشامسي، وستة لاعبين في ألعاب القوى، هم: محمد الحمادي، ومحمد عثمان، ومحمد الكعبي، ومريم الزيودي، ونورة الكتبي، وذكرى الكعبي، إضافة إلى أحمد البدواوي في الدراجات، ومريم الظنحاني في الجودو.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، محمد فاضل الهاملي، أن مشاركة رياضة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» تعد امتداداً لمسيرة عطاء وتألق لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات على مدار السنوات الطويلة الماضية، وكللت جهودها بتحقيق العديد من الإنجازات العالمية في مختلف المحافل الدولية.

وقال «تمثل مشاركتنا في (باريس 2024) حلقة جديدة من التحديات، والطموح في مواصلة تحقيق الإنجازات التي تكللت بالحصول على 22 ميدالية على مدار تاريخ دورات الألعاب البارالمبية».