151 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

افتتح الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج عبدالكريم المرزوقي منافسات بطولة الإمارات الفردية للعبة تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، للذكور والإناث، والتي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 151 لاعب ولاعبة في جميع الفئات، وتستمر حتى يوم 9 أغسطس الجاري، حضر افتتاح البطولة والمنافسات سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد وعمر نعمان رئيس الجهاز الفني لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد أن البطولة تدخل ضمن أجندة الاتحاد المحلية وضمن البطولات المصنفة دوليا من قبل الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى أنها تمثل فرصة أمام مدربي المنتخبات الذين تواجدوا في البطولة، لاختيار أفضل العناصر التي ستشارك في بطولة العرب للناشئين في تونس خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.

وأضاف رئيس الجهاز أن بطولة الإمارات الفردية هذا العام تم تقسيمها إلى فئتين حيث نظم الاتحاد بطولة الرجال والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للذكور والإناث خلال شهر يوليو الماضي، والبطولة الحالية تمثل الفئة الثانية منها.

وأوضح أن جميع البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد دائما تأتي قبل استحقاقات خارجية من أجل أن تكون فرصة أمام مدربي المنتخب وإعداد واحتكاك للاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل الإمارات في أية بطولة.

وأشار إلى عدد اللاعبين المشاركين في البطولة يبشر بوجود قاعدة كبيرة من اللاعبين أصحاب المواهب خاصة أن الأعداد متزايدة في المراحل السنية الأقل تحت 12 و14 سنة، موجها الشكر للأندية التي تعمل تحت مظلة الاتحاد كونها الشريك الاستراتيجي ومنبع المواهب ودائما ما تساعد الاتحاد في اختيار اللاعبين الذين يمثلون الدولة في المحافل الخارجية وهو هدفنا جميعا.