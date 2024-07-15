دبي تستضيف أول نسخة لبطولة بريميير بادل P1

تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة «بريميير بادل P1 دبي» التي تنظمها «غالوب غلوبال» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من الثالث إلى الـ10 من نوفمبر 2024، وهي جزء من سلسلة بطولات تضم 25 جولة تتوزع على 18 دولة في خمس قارات. وتبدأ أسعار التذاكر للجمهور من 48 درهماً.

ويشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم، يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم).

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الاستضافة لأعوام عدة التي وقعها اتحاد الإمارات للبادل ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي مع جولة بريمير بادل وشركة غالوب غلوبال التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل في بيان صحافي: «إن الدعم الاستثنائي المقدم من سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، للنسخة الافتتاحية من بطولة (بريميير بادل P1)، هو حافز كبير لاستضافة المزيد من الفعاليات. ولطالما دعمت القيادة الحكيمة في دولة الإمارات رياضة البادل منذ الاعتراف بالبادل كرياضة رسمية في الدولة عام 2013، إضافة إلى دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الأخرى التي أقيمت في السنوات اللاحقة».

وأضاف الشيخ سعيد بن مكتوم: «أقيمت بطولة العالم للبادل دبي 2022 تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونقدم خالص الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم الكبير الذي أدى إلى تطور رياضة البادل في الإمارة، ويتجلى ذلك في البنية التحتية المتطورة باستمرار والتي تواكب تنامي شعبية هذه الرياضة على مر السنين».

بدوره، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «سعادتنا كبيرة بالتطور والنمو الذي بلغته رياضة البادل، بفضل دعم القيادة الرشيدة، حيث شهدت هذه الرياضة خلال سنوات قليلة تطوراً كبيراً وانتشاراً واسعاً في دولة الإمارات عموماً ودبي تحديداً على مستوى عدد ممارسيها وزيادة عدد ملاعبها، وكذلك تنظيم البطولات الرياضية العالمية التي تستقطب نخبة المصنفين الأوائل على مستوى العالم. كل هذا النجاح يؤكد العمل الدؤوب الذي يقوم به اتحاد الإمارات للبادل، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وكذلك انتشار ثقافة ممارسة هذه الرياضة وفوائدها الكبيرة على جميع ممارسيها. ستمنح بطولة بريميير بادل، الجمهور فرصة جديدة لمتابعة أقوى المنافسات لاسيما مع مشاركة 256 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، والتي ستقام منافساتها في ملاعب سوق دبي الحرة للتنس التي استضافت عام 2022 النسخة الأكبر والأقوى من بطولة العالم للبادل».

تأسس اتحاد الإمارات للبادل عام 2014 وكان أحد أوائل اتحادات البادل في آسيا، ونال عضويته في الاتحاد الدولي للبادل عام 2016. كما تضم دولة الإمارات اليوم 30% من ملاعب البادل في قارة آسيا، ما يمثّل 2% من إجمالي ملاعب البادل حول العالم.

. 256 من نخبة اللاعبين الدوليين يشاركون في البطولة.

. 470 ألف يورو القيمة الإجمالية للجوائز.