العين يخوض 4 وديات في معسكر المغرب

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقيمه «بطل آسيا» في المغرب ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد الذي يخوض فيه ثلاثة تحديات محلية ومثلها خارجياً من بينها دوري أبطال النخبة وكأس القارات «الإنتركونتيننتال» وكأس العالم للأندية.

وقال النادي في بيان صحافي عبر حسابه في «إكس» إن البرنامج سيبدأ بالفحوصات الطبية 12 يوليو المقبل، على أن يؤدي التدريبات على استاد خليفة بن زايد لمدة ثلاث أيام حتى 16 يوليو، وتتوجه البعثة بتاريخ 17 منه إلى المغرب لإقامة المعسكر الخارجي.

وسيؤدي «الزعيم» أول حصة تدريبة في المعسكر الخارجي يوم 19 يوليو، ويدشن مبارياته الودية 24 منه أمام أحد الفرق التي ستحدد لاحقاً، على أن يواجه النادي الرياضي القنيطري في الأول من أغسطس المقبل في التجربة الثانية، والنادي الرياضي لشباب المحمدية في الخامس من أغسطس في الودية الثالثة، على أن يختتم التجارب بلقاء الرجاء الرياضي في العاشر من الشهر نفسه.

وفور عودة البعثة إلى الدولة 11 أغسطس سيبدأ التدريبات يوم 13 منه على أن يخوض أول لقاء رسمي له بتاريخ 17 من الشهر ذاته.