إطلاق النسخة الثامنة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها الثامنة، أمس وحتى 10 سبتمبر المقبل، وهي جائزة تستهدف المرأة الرياضية الإماراتية والعربية التي حققت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته لتسع فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف درهم، وتعلن أسماء المترشحين في 23 أكتوبر المقبل، بينما يقام حفل الجائزة 13 نوفمبر المقبل.

وكشفت الأكاديمية في مؤتمر صحافي، أمس، أن الجائزة مخصصة هذا العام لصاحبات الإنجازات في الفترة ما بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024، إذ تتضمن الفئات التالية: أفضل رياضية عربية والجائزة المالية المخصصة لها 500 ألف درهم، أفضل رياضية إماراتية وجائزتها المالية 300 ألف درهم، أفضل رياضية ناشئة وتنال 150 ألف درهم، أفضل رياضية بارالمبية وتنال 150 ألف درهم، أفضل مدرب/ مدربة وجائزتها 150 ألف درهم، أفضل إعلامية رياضية وتنال 100 ألف درهم، أفضل فريق ويحصل على 300 ألف درهم، واستُحدثت فئة جديدة منذ النسخة السابعة، هي جائزة أفضل أم رياضية وجائزتها 150 ألف درهم.

وتُمنح جائزة شخصية العام من قبل لجنة التحكيم ويتم اختيارها بناءً على الجهود التي حققتها والنجاح الاستثنائي على أدائها المتميز وإسهاماتها في دعم المسيرة الرياضة النسائية.

وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، هذه الجائزة، لتأتي في إطار جهود سموها المستمرة لدعم المنظومة الرياضية والمشهد الرياضي الذي تشهده دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

وتحظى الجائزة بدعم واهتمام كبيرين من قبل الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية للكشف عن تفاصيل الجائزة: «هذه الجائزة المرموقة التي تحمل اسم (أم الإمارات) تهدف دائماً إلى تحفيز كل رياضية إماراتية وعربية للفوز والتميز، وتكريم صاحبات الإنجازات في مختلف الميادين الرياضية».

من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الدكتورة أمنيات الهاجري: «سعداء بالإعلان عن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة التي تصل إلى نسختها الثامنة، وبالنقلة النوعية التي حققتها الجائزة في مسيرة الرياضة النسائية العربية».