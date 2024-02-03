فوز سبورتينغ المصري وبيبلوس اللبناني في "طائرة الألعاب العربية للسيدات"

دشن فريقا سبورتينغ المصري وبيبلوس اللبناني مشوارهما في منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بتحقيق فوزهما الأول.

فقد فاز فريق سبورتينغ على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك (الإمارات) بنتيجة (3-0) وفريق بيبلوس على فريق أكاد عنكاوا العراقي بنتيجة (3-0) أيضا وذلك في المباراتين اللتين أقيمتا اليوم على صالة نادي خورفكان في أولى أيام الدورة.

وكانت قرعة مسابقة الكرة الطائرة أسفرت عن مواجهات متوازنة ومباريات مرضية لجميع الفرق المشاركة وعددها "8". وتتواصل يوم غدٍ منافسات "الكرة الطائرة" بانطلاق مواجهات المجموعة الثانية في مباراتين تجمع الأولى في العاشرة صباحاً فريقي سلوى الصباح الكويتي و"دي لاسال" الأردني على أن تنطلق المباراة الثانية في الثانية عشرة ظهراً وتجمع "تل درة" السوري و الشارقة الإماراتي.

