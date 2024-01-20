"عمالقة الخليج" يتجاوز "الشارقة ووريورز" في افتتاح دوري الكريكيت

بدأ فريق عمالقة الخليج مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على فريق الشارقة ووريورز بإستاد الشارقة الدولي للكريكيت في افتتاح الموسم الثاني من بطولة الدوري، التي تقام منافساته على كأس “موانئ دبي العالمية ILT20 " على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

يشارك في البطولة 6 فرق محترفة تضم أشهر نجوم اللعبة على مستوى العالم، والتي تحظى بدعم كبير من قبل العديد من الشركات والمؤسسات العالمية.

تشهد منافسات البطولة إقامة 34 مباراة، وسيحصل الفائز بلقب الموسم الثاني من بطولة “موانئ دبي العالمية ILT20" على جائزة مالية ضخمة بقيمة 700 ألف دولار أمريكي، بجانب كأس البطولة الفخم والميداليات الذهبية، بجانب جوائز مالية كبيرة ومميزة لجميع الفرق المتأهلة للأدوار النهائية، وجوائز أخرى للاعبين المميزين ستوزع عليهم في يوم الختام، هذا بجانب جوائز مالية يومية لأفضل لاعب في كل مباراة من مباريات البطولة.