أحمد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد لـ "الإبــداع الرياضي"

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة .

وقال سموه في تغريدة على منصة « اكس» كرمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في مختلف مجالات العمل الرياضي محلياً وعربياً وعالمياً. نبارك للشيخ عمار بن حميد النعيمي الشخصية الرياضية الإماراتية

وللشيخ طلال الفهد الصباح الشخصية الرياضية العربية و جياني إنفانتينو الشخصية الرياضية العالمية. كما نبارك لــ 27 فائزاً آخر في مختلف فئات الجائزة التي أصبحت اليوم محفلاً عالمياً يعكس نهج دبي في تكريم الابداع والاحتفاء بالإنجازات.