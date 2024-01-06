«ألعاب القوى» ينظم بطولة المضمار في دبي اليوم

ينظم اتحاد ألعاب القوى بطولة المضمار للفئات المختلفة، اليوم، في نادي النصر، وأكاديمية مدرسة «دبي إنترناشونال» بمنطقة البرشاء 1، ويستضيف نادي النصر فعاليات المطرقة ورمي الجلة والرمح.

وتقام بقية المسابقات في «دبي إنترناشونال»، ومن بينها منافسات 200 متر، و400 متر حواجز تحت 16 و18 سنة بنين وبنات، و400 متر حواجز تحت وفوق 20 سنة للرجال والسيدات، وسباق 300 متر تحت 16 سنة بنين وبنات، و200 متر تحت 18 سنة بنين وبنات، و200 متر تحت وفوق 20 سنة للرجال والسيدات، بجانب بقية المسابقات الأخرى لمختلف الفئات.