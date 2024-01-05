مبارتان في كأس إعمار للبولو غداً

تشهد ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية غدا مباراتين قويتين في استكمال الجولة الأولى ببطولة كأس إعمار ماستر للبولو. ويلتقي في المباراة الأولى فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وتعقبها في الرابعة المباراة الثانية وتجمع بين فريق بن دري وفريق لامار. ويعتبر لقاء فريق الإمارات مع فريق أبوظبي بمثابة نهائي مبكر، كونه سيمنح الفائز قطع نصف الطريق نحو نصف مشوار البطولة، وكذلك بالنظر إلى قيمة وقوة الفريقين.