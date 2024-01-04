انتهاء التصويت على فئة الناشئين في جائزة «الإبداع الرياضي»

انتهت رسمياً عملية التصويت على اختيار الفائزين من الناشئين الرياضيين الإماراتيين والعرب من أصحاب الإنجازات القارية والدولية، تمهيداً لإعلان الفائزين من بينهم، الذين سيتم تكريمهم في حفل الدورة الـ12 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، الذي سيقام يوم 10 يناير الجاري في مدينة جميرا.

وأدرجت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في نسختها الحالية، جائزة للناشئين العرب للمرة الأولى ضمن فئاتها المتعددة، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، لدعم الرياضيين العرب الناشئين المبدعين لتكريمهم أسوة بالناشئين الإماراتيين.

ومنح مجلس أمناء الجائزة الرياضيين حق اختيار الفائزين للجمهور، من خلال عمليات التصويت التي أجريت عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة Mbrawards، لتحديد أصحاب المراكز الأولى على مستوى الفئتين الإماراتية والعربية، بهدف الوصول بالجائزة إلى أكبر شريحة من الجماهير العربية والمحلية، وتحفيز أصحاب الإنجازات على الترشح في النسخة المقبلة من الجائزة.

وكان الاختيار قد وقع على ستة رياضيين إماراتيين، ومثلهم ستة رياضيين عرب للترشح للدورة الـ12 من الجائزة، ليرتفع بذلك عدد المترشحين منذ إطلاق فئة الناشئين اعتباراً من الدورة الخامسة في عام 2013 إلى 123 رياضياً ورياضية، ترشحوا في 23 لعبة جماعية وفردية، فاز منهم 42 رياضياً ورياضية، بخلاف الفائزين الذين سيتم الإعلان عنهم في النسخة الحالية.

وقد بلغ عدد الأفراد الذين صوّتوا للمترشحين في النسخ السبع الماضية 269 ألفاً و27 فرداً لتحديد الفائزين من الأبطال الإماراتيين، وفقاً للإحصاءات الصادرة رسمياً عن مجلس أمناء الجائزة.

للإطلاع على أسماء وإنجازات المترشحين الإماراتيين والعرب للدورة الـ12 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

أرقام النسخ الـ 7 الماضية «لفئة الناشئين»

الدورة الخامسة: 2013

- عدد المشاركين: 10.

- الرياضات: 9.

- عدد الأصوات: 7244.

الدورة السادسة: 2014

- عدد المشاركين: 12.

- الرياضات: 6.

- عدد الأصوات: 5565.

الدورة السابعة: 2015

- عدد المشاركين: 14.

- الرياضات: 8.

- عدد الأصوات: 4993.

الدورة الثامنة: 2016

- عدد المشاركين: 24.

- الرياضات: 6.

- عدد الأصوات: 5261.

الدورة التاسعة: 2017

- عدد المشاركين: 17.

- الرياضات: 13.

- عدد الأصوات: 11053.

الدورة العاشرة: 2018

- عدد المشاركين: 18.

- الرياضات: 9.

- عدد الأصوات: 3694.

الدورة الـ11: 2021

- عدد المشاركين: 28.

- الرياضات: 9.

- عدد الأصوات: 231217.