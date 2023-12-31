31 ألف متسابق شاركوا بسباق زايد الخيري في مصر

اختتمت، أمس، منافسات النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري الذي أقيم في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة (50 كم من القاهرة)، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 31 ألف متسابق ومتسابقة موزعين على 26 ألفاً و210 من الأسوياء بنين وبنات، و3884 في فئة الكراسي المتحركة رجال وسيدات ومحترفين ومحترفات، و906 متسابقين ومتسابقات من قصار القامة.

وأطلق شارة البدء الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وسفيرة الدولة في مصر مريم الكعبي، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وعضو اللجنة المنظمة العليا للسباق أحمد الكعبي، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس، ومدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية محمد حاجي خوري، ومدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، عبيد البلوشي، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى العقيد ركن خالد الزعابي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضوة اللجنة الأولمبية الوطنية أمل بوشلاخ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير الدكتور محمد رفاعي.

وفازت بالمركز الأول لفئة الهواة سيدات، أميرة خيري، وبالمركز الأول لفئة رجال محمد جمعة، وفي فئة المحترفين إسلام محمد، ولفئة المحترفات آمنة بخيت.

من جهته، هنأ الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، وكل الشركاء المساهمين في هذا الحدث الخيري الكبير، الذي يخصص ريعه لمستشفى الناس، ومؤسسة مصر الخير، والمستشفيات الحكومية، ويقدم جوائز قيمة للفائزين هذا العام تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، يتم توزيعها على 10 آلاف متسابق ومتسابقة، إضافة إلى 100 رحلة عمرة زوجية لشخصين جرى عليهم السحب على هامش السباق.

وقال: «هذا النجاح الكبير يشكل محطة مهمة من محطات الخير والعطاء التي تحمل اسماً غالياً على قلوب كل العرب والمصريين، وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليفيض بالخير في كل مكان مجسداً عمق العلاقات بين الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي وضع أساسها الراسخ الوالد المؤسس المغفور له، ووثق عراها وعزز دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي».

وأضاف الكعبي: «نعتبر السباق عيداً سنوياً يتوج العلاقات المصرية الإماراتية مع كل نسخة جديدة، ويدعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، وقد سعدت كثيراً هذه المرة بإضافة أصحاب الهمم من الجنسين، وقصار القامة، ليشمل كل شرائح المجتمع، وأشكر كل الشركاء على جهودهم الكبيرة في إنجاح الحدث، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة الإمارات بالقاهرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث كان لكل منهم بصمته في إنجاح الحدث».

بدوره، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتنفيذ النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بالتعاون مع الإمارات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً في الوقت ذاته بالإقبال الكبير من قِبل النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم وذوي الهمم على المشاركة في النسخة الحالية، في أجواء مبهرة، وحالة من النشاط والرياضة والحيوية بالعاصمة الإدارية.