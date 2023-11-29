اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل تراخيص أندية الدرجة الأولى

نظم اتحاد كرة القدم بمقره في دبي، ورشة عمل تراخيص أندية الدرجة الأولى للدورة 2024-2025، بمشاركة ممثلي الأندية المعنية.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس، إن «ورشة العمل التي قدمها رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية في الاتحاد، عدنان الزعابي، استعرضت إحصاءات عن دورة التراخيص السابقة 2023-2024، وبعض التعديلات التي طرأت على دورة التراخيص الحالية 2024-2025، والجدول الزمني لتنفيذها».

وتم التأكيد خلال الورشة على أهمية استيفاء أندية الدرجة الأولى للمعايير التي اشترطتها لائحة التراخيص المحلية، وهي: المعايير المالية، معايير الإدارة والعاملين، المعيار الرياضي، المعايير القانونية، ومعايير البنية التحتية بدرجاتها المختلفة (A-B-C).