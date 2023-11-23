الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور يكشف قائمة المتحدثين في «ملتقى دبي»

كشف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الذي تستضيفه دبي يوم 14 ديسمبر المقبل.

وذكر بيان صحافي أن قائمة المتحدثين في الجلسة الرئيسة تضم وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF) ماجد علي المنصوري، فيما يشهد الملتقى جلستين ذواتي موضوعات متنوعة، إذ يشارك في الجلسة الأولى التي تقام تحت عنوان «دور الإمارات نحو المساهمة في تطوير واستدامة رياضات الصقور» 4 متحدثين، هم: وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي محمد النعيمي، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله بن دلموك، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين سلطان المحمود، ورئيس نادي الشارقة للصقارين محمد البدواوي.

كما تتضمن الجلسة الثانية التي تقام تحت عنوان «الفرص ومستقبل رياضات وسباقات الصقور على المستوى الدولي» 4 متحدثين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، هم: خوسيه رويز رئيس الجمعية الإسبانية للصقارين، وعبدالرحمن بلخير رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، ودانيال أبركيرو رئيس الجمعية الأرجنتينية للصقور، وزامانكولوف عزمات رئيس اتحاد سالبورون قيرغيزستان.