روضة السركال أفضل رياضية إماراتية.. والأردنية جوليانا نجمة العرب

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2023، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وتوج سموه الفائزات بالجائزة، بحضور الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ونورة الكعبي وزيرة دولة، ومحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من المسؤولين ونجوم الرياضة في العالم العربي.

وتوج سموه، نورة السويدي بجائزة شخصية العام الرياضية، تقديراً لجهودها ومبادراتها لدعم وتشجيع رياضة المرأة. كما توج سموه، الأردنية جوليانا فؤاد بطلة التايكوندو العالمية بجائزة أفضل رياضية عربية. وتوّج سموه، روضة السركال لاعبة منتخب الشطرنج بجائزة أفضل رياضية إماراتية، لتألقها على الصعيدين الإقليمي والآسيوي، وتحقيقها إنجاز فضية آسيا للشطرنج عام 2022.

وكرّم سموه، زعفرانة أحمد الحوسني والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينغ، حمدة ومريم الحوسني، عن فئة أفضل أم رياضية، وهي جائزة استحدثتها اللجنة المنظمة في النسخة الحالية.

وحصلت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على جائزة أفضل رياضية بارالمبية. وحصدت التونسية سناء المرداسي مدربة منتخب الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية جائزة أفضل مدربة، لقيادتها سيدات المنتخب لتحقيق العديد من الإنجازات على مستوى اللعبة. وفي فئة أفضل إعلامية، تُوجت بالجائزة المصرية أميرة جمال، تقديراً لنجاحاتها وتميزها في مجال الإعلام الرياضي، خصوصاً دعم الرياضات النسائية.

وحصل نادي الفجيرة للألعاب القتالية على جائزة أفضل فريق. وأحرزت لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو، مريم آل علي، جائزة أفضل رياضية ناشئة، لتألقها وحصدها ميداليات عدة مع منتخب الجوجيتسو للناشئات والشابات. وتوجت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

وأحيت الحفل الفنانة أحلام، التي غنت أغنية بعنوان «بنات العُرب»، من كلمات وأشعار علي الخوَار.

واختتم الحفل بتكريم خاص للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، للدعم الذي تقدمه للرياضة النسائية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودعمها في مجال الرياضة، ومتابعة وتوفير كل عوامل النجاح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تسلمتها بالنيابة عنها الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

• نورة السويدي حصلت على جائزة شخصية العام الرياضية.