رمسـة مـلاعب

تعاقد

أبلغ مدرب أحد أندية دوري المحترفين إدارة النادي برغبته في التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما واجه الفريق صعوبات في خط الدفاع خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابات وتراجع مستويات بعض اللاعبين.

دكة

ألمح مدرب في دوري الدرجة الأولى أن عدم امتلاكه دكة احتياط جيدة يؤدي إلى إجراء تبديلات محدودة خلال المباريات، مبيناً أن مشكلته الفنية تحتاج إلى تعاون أكبر من الإدارة لإيجاد حل لها مستقبلاً.

إداري

كشف مسؤول بارز في أحد أندية المحترفين، لمقربين منه، عن ترشيحه لإداري رياضي ولاعب دولي سابق بالنادي لتولي منصب إداري مهم في الفريق الأول، وأن هذا الترشيح وجد تأييداً كبيراً من إدارة النادي.