المرزوقي: 40% زيادة في عدد المشاركين في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

أكد مدير بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، محمد المرزوقي، أن «النسخة الحالية من الحدث العالمي شهدت مستجدات وتطوّرات غير مسبوقة، ما يجعل النسخة الـ15 تصل إلى مستوى تنظيمي هو الأعلى بالنسبة إلى بطولات الجوجيتسو حول العالم».

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «إن بطولة أبوظبي العالمية شهدت اقبالاً جماهيرياً كبيراً انعكس بشكل إيجابي على مشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة، بزيادة وصلت إلى 40% مقارنة بالنسخة الماضية، إذ يبلغ عدد اللاعبين المشاركين من خارج الدولة 4000 وهو رقم قياسي».

وأضاف: «النسخة الـ15 تم تطوير العديد من الجوانب فيها، أبرزها تصميم صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية من إعادة تدوير بدلة (الكيمونو)، كما تمت إعادة تصميم الميداليات التي يحصل عليها الفائزون بشكل عصري جميل».

وتابع: «واجهنا العديد من التحديات أثناء التحضير للبطولة، أهمها كيفية تقديم تجربة مميزة للقادمين من خارج الدولة، منذ لحظة وصولهم إلى أبوظبي وأثناء مشاركته في البطولة، وحتى مغادرتهم الدولة، حيث اتبعنا استراتيجية مهمة تعكس التطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات في كل الجوانب، خصوصاً أنه وصل عدد القادمين من خارج الدولة إلى 12 ألف شخص، وهم المشاركون وذووهم، ما ينعكس بشكل جيد على الجانب السياحي للعاصمة، خصوصاً أن الزوار لديهم شغف دائم في التعرف إلى عاصمة الرياضة العالمية».

وتابع: «اعتمدنا استراتيجية تسويقية جديدة، وهي تجهيز مجموعة من المواد الإعلامية والإعلانية تستهدف لغات أكثر 10 دول مشاركة في البطولة، وتم نشر مقاطع فيديو في دولهم للترويج عن الإمارات والبطولة بشكل خاص».

وأشار المرزوقي إلى أن «حجم الجوائز الذي تقدمه بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو يبلغ ثلاثة ملايين درهم لجميع الفئات المشاركة في الحدث الكبير»، مشدداً على أن مجموع الجوائز يُعدّ ضخماً مقارنة بالبطولات التي يتم تنظيمها على مستوى العالم لهذه اللعبة القتالية، التي اكتسبت شعبية كبيرة جداً في الفترة الماضية.

واختتم مدير البطولة بالإشادة بالمستوى الفني للمشاركين، وقال: «المنافسات جاءت قوية للغاية وبها تنوع كبير لمختلف الفئات، خصوصاً بعد إضافة فئات جديدة هذا العام من أجل مزيد من القوة والإثارة، وأثنى على مستوى النزالات في الأيام الماضية»، متوقعاً أن تتضاعف الإثارة في ما هو قادم من أيام مع انطلاقة منافسات المحترفين الكبار والأساتذة، التي يترقبها الجميع لما تشهد من مستويات تليق بالحدث العالمي.