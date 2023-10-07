رفض

رفض لاعب دولي سابق في نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين عرضاً لتولي منصب داخل النادي في الأيام القليلة الماضية، إذ فضل تأجيل قبول العرض حتى بداية الموسم المقبل.

تجاهل

تزايدت الضغوط على مدرب أجنبي في دوري أدنوك للمحترفين من قبل لاعبَين، أحدهما مواطن والآخر مقيد ضمن فئة المقيمين، إذ يطلبان الحصول على فرصة كاملة للعب، بدلاً من المشاركة لدقائق معدودة، ولكن المدرب قابل تلك الضغوط بتجاهل تام.

نجم

لجأ نجم بارز في لعبة فردية، ابتعد أخيراً عن المشاركات الدولية مع المنتخبات الوطنية، إلى التدرّب تحت إشراف مدربي ناديه، والاعتماد على خبراته الشخصية التي قادته إلى إنجازات سابقة في البطولات القارية، بهدف التفرغ والحصول على رقم تأهيلي للعودة إلى الدورات الأولمبية وتمثيل الدولة بداية من «باريس 2024».

مشكلة

تراجعت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عن القرار الذي أصدرته بشأن بعض اللوائح الخاصة بحضور جمهور الفريق للمباريات، ليتم حل المشكلة التي حدثت مع عدد من رؤساء روابط المشجعين قبل المباراة المرتقبة التي سيخوضها في الجولة الخامسة.

إحباط

كشف مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين أن الأخير يمر بحالة إحباط كبيرة، بسبب تذبذب نتائج الفريق في البطولات وعدم الظهور بمستوى فني مقنع.

تغييرات

توقع مراقبون أن يشهد مجلس إدارة شركة كرة قدم بأحد أندية دوري المحترفين بعض التغييرات، بهدف زيادة فاعلية عمل المجلس، وإنجاز المهام المطلوبة منه وفقاً لقرار تشكيله.

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