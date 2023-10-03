رمسـة مـلاعب

تعتيم

طلبت إدارة أحد أندية المحترفين من وسائل الإعلام التي حضرت المؤتمر الصحافي الماضي لمدرب الفريق، التعتيم على تصريحات المدرب التي تحدث خلالها بشكل غير لائق عن أندية منافسة، موجهاً اتهامات بأنه يتم مجاملة هذه الأندية على حساب ناديه وأندية أخرى في الدوري.

صالة

اتخذت إدارة لعبة جماعية في النادي الكبير قراراً باعتماد صالة أحد الأندية المجاورة مكاناً لتدريب فرق تلك اللعبة، خصوصاً أن النادي كان يعتمد في المواسم الماضية على صالات المدارس المؤجرة، لعدم وجود صالة خاصة بالنادي.

عائلة

كشف مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين كان قد انتقل إليه حديثاً أن اللاعب جلب عائلته إلى الدولة، تمهيداً للاستقرار فيها بشكل نهائي، إذ بدأ اللاعب في البحث عن شقة خاصة لعائلته بدلاً من الإقامة في الفندق.