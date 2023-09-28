اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجانه الدائمة
اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تشكيل لجانه الدائمة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، حيث ضمت لجنة المسابقات عبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد "رئيساً" وفهد الحوسني نائبا، وعضوية: يحيى المطروشي وفهد الكسار وعبدالحكيم بلهون.
وضمت لجنة الحكام سالم الشامسي رئيساً، وحمد المزروعي نائبا، وعضوية: إبراهيم لعماش وناصر الحمادي وخميس الشامسي. وضمت لجنة كرة القدم الشاطئية عمر المهيري رئيساً، ويحيى المطروشي نائباً، وعضوية: عمران الجسمي وأحمد المصعبي وإبراهيم المنصوري.
وتم تشكيل اللجنة المالية برئاسة هشام الزرعوني، وأمل بوشلاخ نائباً، وعضوية: عبدالمجيد المرزوقي ولطيفة العوضي ومحمد الكندي. وضمت لجنة الطب الرياضي الدكتور مصطفى الهاشمي رئيساً، والدكتور سعيد علي آل ثاني نائباً، وعضوية: الدكتور أحمد عبدالرحمن والدكتورة نجيبة عبدالرزاق والدكتور بسام محبوب. أما لجنة كرة القدم فهي برئاسة أمل بوشلاخ، وراشد عامر البدواوي نائباً، وعضوية: خلود الحوسني وغالية المازمي وفاطمة الزعابي.
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