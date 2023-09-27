دوري كرة السلة للسيدات ينطلق 30 الجاري

أعلن اتحاد كرة السلة انطلاق منافسات الدوري العام لكرة السلة للسيدات في 30 الجاري، بمشاركة أربعة فرق، هي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والشارقة الرياضي للمرأة، (حامل اللقب)، والشارقة الرياضي للمرأة (فرع الوسطى)، والشارقة الرياضي للمرأة (فرع الشرقية).

وقالت عضو مجلس الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية ميثاء بن ضاوي: «نطمح لأن يكون موسماً جديداً متميزاً تم الترتيب له بالشكل المناسب، يعكس الجهود المبذولة من الأندية المشاركة».

وأوضحت أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لهما دور فعال في دعم نشاط الرياضة النسائية وكرة السلة على وجه التحديد.