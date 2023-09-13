المطروشي يجدّف نحو منصة التتويج الآسيوية

يحلم نجم المنتخب الوطني للتجديف حمد المطروشي، بترك بصمة في مشاركته المرتقبة في منافسات فردي التجديف، ضمن منافسات النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية من 20 سبتمبر الجاري حتى الثامن من أكتوبر المقبل.

وتشارك الإمارات في فعاليات النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية، المقررة في مدينة هانغتشو الصينية، بـ140 رياضياً، بواقع 102 رياضي و38 رياضية يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية، من بينها رياضة التجديف، حيث تقام منافسات الدورة بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً، و481 مسابقة تقام منافساتها على 54 منشأة رياضية، وتشهد وجود 50 ألف متطوع، و12 ألف إعلامي.

وقال المطروشي إنه يتطلع لمشاركة ناجحة في الحدث المرتقب على الرغم من ظروف الإعداد والتحضير التي اقتصرت على المعسكر الداخلي على شواطئ الحمرية بإشراف المدرب سيد علي واضح، مؤكداً أنه يحلم بتكرار حضوره القاري مجدداً في دورة الألعاب الآسيوية رقم 19 في هانغتشو بعد أيام.