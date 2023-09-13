350 عامل بناء شاركوا في مبادرة «صيفنا رياضي»

نظم مجلس دبي الرياضي فعالية «اليوم الرياضي لعمال البناء»، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس لكل فئات المجتمع، واستمتع خلالها المشاركون من العمال بتجربة فريدة وسعيدة بممارسة الرياضة والنشاط البدني وبفعاليات متنوعة أقيمت في ملاعب عالم دبي للرياضة، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضمنت الفعالية تنظيم منافسات رياضية وترفيهية في أربع ألعاب متنوعة (كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والريشة الطائرة).

وشارك فيها أكثر من 350 عاملاً من 26 شركة من شركات مقاولات البناء العاملة في دبي.

وتصدرت شركة دلسكو الترتيب العام للفائزين في جميع الرياضات، كما أنها تفوقت في عدد المشاركين.