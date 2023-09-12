بطولة العالم للسبارتن تعود إلى أبوظبي للعام الثالث على التوالي

أعلنت سبارتن، إحدى العلامات العالمية في مجال رياضات التحمل والعافية، عن انطلاق فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023 للعام الثالث على التوالي في أبوظبي، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية، وتُقام هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتستقطب أفضل الرياضيين العالميين في سباق الحواجز للمشاركة في دورة جديدة مليئة بالتحديات في الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر.

وتنطلق البطولة في صحراء الوثبة للعام الثاني على التوالي، والتي تبعد 30 دقيقة فقط عن العاصمة ومطار أبوظبي الدولي، ويمثل هذا الموقع الاستراتيجي وجهة مميزة تلبي تطلعات واحتياجات جميع المنافسين والمشاركين المحليين والدوليين.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «يسرنا الإعلان عن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن للعام الثالث على التوالي والمرة الثانية على التوالي في صحراء الوثبة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان الأولى والثانية». ونَعد الجميع بمواصلة تحقيق النجاحات خلال النسخة المقبلة من البطولة على الكثبان الرملية لصحراء الوثبة، والتي تشكل في حد ذاتها حاجزاً وتحدياً مشوقاً للمشاركين من جميع أنحاء العالم». وتشهد البطولة منافسات مشوقة بين أبرز رياضيي السبارتن المتأهلين على لقب بطولة العالم للرجال (فردي) وبطولة العالم للسيدات (فردي) يوم السبت 9 ديسمبر، بينما تنطلق بطولة العالم للفرق (سوبر) الأحد 10 ديسمبر، كما يمكن لأفراد المجتمع على الصعيدين المحلي والعالمي المشاركة في منافسة مخصصة للجمهور.