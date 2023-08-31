الدورة الرياضية العمالية الخامسة تضم فئة السيدات للمرة الأولى

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الدورة الرياضية العمالية الخامسة التي تنظم بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا» من الثالث من سبتمبر 2023 وحتى 13 مارس 2024، وتقام منافساتها في 10 مواقع مختلفة بدبي، وتتضمن 11 لعبة رياضية، وتشهد لأول مرة منافسات في فئة السيدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي العميد علي خلفان المنصوري، والأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي عبدالله الشكري، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الداعمة للدورة.

وتضم الدورة ألعاب: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، رياضة الكبادي. وتقام المنافسات في: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، مجمع الغرير السكني.