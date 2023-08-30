5 فرسان يمثلون الإمارات في مونديال الشباب للقدرة بفرنسا

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية قائمة الفرسان والخيول المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة 2023، التي تنطلق السبت المقبل في منطقة كاستيلسجرات الفرنسية، بمشاركة 70 فارساً وفارسة تم اعتمادهم رسمياً من 25 دولة حول العالم، فيما يبلغ عدد الخيول المشاركة نحو 76 خيلاً.

وتضم قائمة فريق الإمارات خمسة فرسان هم: خليفة راشد العميمي الذي سيمتطي صهوة «فيكتوري دي بليغنيز»، وراشد حمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وسيف بالجافلة على صهوة «ايليس»، وراشد محمد عتيق المهيري على صهوة «جيه أم جوزفينا»، وميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو».

وترعى شركة إعمار العقارية، فرسان الإمارات المشاركين في المونديال الشبابي، وتعد إعمار من أكبر الشركات العقارية في العالم، وهي من الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية وظلت ترعى العديد من سباقات القدرة.

وتبلغ المسافة الكلية للسباق 120.20 كيلومتراً مقسمة إلى أربع مراحل، تبلغ المرحلة الأولى 28.60 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية 29.20 كيلومتراً، والثالثة مسافتها 33.80 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة المرحلة الأخيرة 28.60 كيلومتراً.

وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشارك الدولة على الأقل بثلاثة فرسان لا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

ويدافع «فرسان الإمارات» عن لقب البطولة، حيث نالوا لقب النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة ارميلو بهولندا في 2021 بمشاركة 75 فارساً وفارسة، ونال لقب الفردي الفارس سعيد سالم عتيق المهيري الذي توج بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، حيث نال لقب نسختي 2017 و2019، ونالت الإمارات اللقب ست مرات في الفردي، بينما حصدت ثلاثة ألقاب في منافسات الفرق.