منتخب الناشئين يحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في مونديال الجوجيتسو

انطلقت اليوم منافسات بطولة العالم للجوجيتسو لفئة (تحت 16 عاما) في العاصمة الكازاخستانية أستانا بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 44 دولة وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري. واستهل نجوم المنتخب مشاركتهم الخارجية الأولى لهذا العام بإنجاز تاريخي وحصولهم على 8 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات، وفضيتين و3 برونزيات بما يعزز فرصهم في الحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي.

وتوّج بالذهب كل من أحمد الشامسي في وزن 42 كجم، وعبيد الكتبي في وزن 50 كجم، وحارب الحمادي في وزن 55 كجم الذي أنهى نزاله بإخضاع خصمه، وتوّج بالميدالية الفضية كل من عدنان الزرعوني في وزن 60 كجم، وسالم الحمود في وزن فوق 73 كجم، فيما حصد الميدالية البرونزية كل من من عيسى البلوشي في وزن 38 كجم، وحمدان النجار في وزن 46 كجم، وعبد العزيز العكيدي في وزن 66 كجم.