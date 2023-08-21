610 لاعبين ولاعبات يتنافسون على ألقاب مونديال «رفعات القوة» في دبي

يدشن 610 لاعبين ولاعبات من 90 دولة اليوم، حلم «الذهب» واعتلاء منصات تتويج بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، المقامة بدبي، وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم. ويستضيف البطولة فندق «هيلتون الحبتور» حتى 30 الجاري، وتعتبر نتائج البطولة العالمية مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». ويحمل 15 لاعباً ولاعبة الآمال الإماراتية في المونديال، على أن يدشن المنتخب المنافسات غداً.

ويقود المنتخب محمد خميس البطل البارالمبي، إلى جانب ميثاء آل علي، وزايد الأنصاري، وعبدالله العريمي، وأحمد خميس البلوشي، وعلي حسن البلوشي، وخالد الحمادي، وعبدالله النقبي، وسعود عبدالعزيز، وعادل شامبيه، وموزة الزيودي، وعبدالله جيلاني، وفهد محمد، وهيفاء النقبي، وسيف محمد الزعابي. ويشارك المنتخب الذي اختتم مرحلته الإعدادية الخارجية بمعسكر تركيا، في أوزان 55 و67 و88 و97 و100 و107 كيلوغرامات، إضافة إلى الوزن المفتوح.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ثاني جمعة بالرقاد في تصريح صحافي: «يحظى (أصحاب الهمم) في الإمارات بدعم ورعاية كبيرين من القيادة الرشيدة، في توفير بيئة صديقة لهم، وتسهم في تحقيق طموحاتهم».

وأشار بالرقاد إلى أن دبي تُعد مركزاً دولياً رائداً في دعم وإشراك «أصحاب الهمم» بما تقدمه من مبادرات تمكنهم من إثبات إرادتهم وقدراتهم في تحقيق الطموحات المطلوبة، من أجل تأكيد مكانتها العالمية في تنظيم كبرى الأحداث العالمية.

• نتائج بطولة العالم في دبي تعتبر مؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».