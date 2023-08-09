علي مسري نائبا لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي للرياضات الجامعية

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للرياضة الجامعية اجتماعه الثاني على هامش دورة الالعاب الجامعية العالمية شانجدو 2021، المقامة في مدينة شانجدو في الصين بمشاركة علي مسري المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي للرياضة المدرسية والجامعية والعربي للرياضة الجامعية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للرياضة الجامعية.

وتم خلال الاجتماع موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي على انشاء 7 لجان فرعية لكل من التعليم والبحث، والرياضة، والتخطيط والتطوير والتسويق، والقانون والإعلام والطب، وذلك لتطوير آلية العمل داخل الاتحاد القاري.

وتم خلال الاجتماع كذلك توزيع اعضاء المكتب التنفيذي على اللجان السبعة حيث يشغل علي مسري الظاهري منصب نائب اللجنة الفنية بالاتحاد الاسيوي وكذلك نائباً للجنة التسويق والاستثمار. وأوضح مسري أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على إجراءات ترشيح الممثلين الإقليميين للاتحاد لجذب المزيد من العناصر المساعدة لدعم الخطط التطويرية.