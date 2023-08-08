انطلاق معسكر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مصر

دشن لاعبو فريقي الجودو والتايكواندو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكريهما التدريبيين المقامين في مصر، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولات الموسم المقبل، وذلك وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي وضمن توجهات مجلس إدارة النادي على مواصلة العمل بأفضل المواصفات الرياضية المتطورة على مستوى العالم.

ويتضمن المعسكر الحالي إجراء تدريبات بدنية ومثلها فنية، إضافة إلى خوض مواجهات رياضية مع لاعبي الفرق المصرية والأخرى التي تقيم معسكراتها في مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العويس، أنه تم اختيار إقامة المعسكر في مصر لتوفير فرص تدريبية جديدة للاعبين، وللتعرف إلى لاعبي المدارس المتطورة في مجال رياضات الدفاع عن النفس والتواصل معهم وإجراء اللقاءات الرياضية، بهدف تطوير المستويات والارتقاء بها والاستفادة المتبادلة لاكتساب مهارات وخبرات جديدة.